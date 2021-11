Fastnacht : Karnevalsgesellschaft Uhu: Kinderprinzenpaar für Bollendorf

Bollendorf (red) 50 Jahre Kinder­fastnacht feiert die Karnevals­gesellschaft Uhu Bollendorf in der neuen Session.

Die Regenten der 66. Session 2019/20 wurden mit Dankurkunden verabschiedet: Kinderprinz Luca II. und Kinderprinzessin Emily I. sowie Prinz Lucas I. und Prinzessin Laura I. In diesem Jahr fand die KG kein erwachsenes Prinzenpaar. Die neuen Tollitäten, Kinderprinz Marlo I. (Allar) und Kinderprinzessin Jule II. (Heck), hielten eine humorvolle Rede.

Geplante Termine: 19. Februar, 20.11 Uhr, Prunksitzung, 20. Februar, 14.33 Uhr, Kinderkappensitzung und 25. Februar, 22.11 Uhr, Party – jeweils in der Turnhalle. Der Foosdensdich-Umzug startet am Fastnachtsdienstag, 14.33 Uhr, am Sauerstaden.