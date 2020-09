Trotz Corona-Auflagen : Kyllburger wollen Karneval eine Chance geben

Extra

Der Kyllburger Narrenfahrplan für die Session 2020/2021 (allerdings noch unter Vorbehalt):

Am Samstag, 7. November, 2020: Ankunft des Freiherrn von Schawen mit dem Boot in Kyllburg; am Samstag, 23. Januar 2021: erste Kappensitzung; am Samstag, 30. Januar: Kinderkappensitzung, am Samstag, 6. Februar: zweite Kappensitzung; am Donnerstag 11. Februar: Schlüsselübergabe durch die Stadt an die Möhnen; am Sonntag 14. Februar: Karnevalssonntag; am Dienstag 16. Februar: Verbrennung der Foasicht an der Kyllbrücke.