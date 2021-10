Musik : Karten für Neujahrskonzert und Usafe-Konzert

Bitburg (red) Der Vorverkauf für das Usafe-Konzert am Dienstag, 7. Dezember, und das Neujahrskonzert der Jungen Philharmonie Köln am Freitag, 7. Januar, beide in der Bitburger Stadthalle, läuft. Karten für das Usafe-Konzert (13 Euro für Erwachsene, 11 Euro für Mitglieder der Kulturgemeinschaft, 8 Euro für Schüler/Studenten) und für das Neujahrskonzert (20 Euro für Erwachsene, 19 Euro für Mitglieder der Kulturgemeinschaft, 18 Euro für Schüler und Studenten) gibt es über www.ticket-regional und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen.