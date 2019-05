Kommunalpolitik : Das war’s: Kasernen-Kita in Bitburg ist Geschichte

Bitburg Der Bitburger Stadtrat hat das Projekt, in der Alten Kaserne eine Kindertagesstätte zu errichten, gekippt. Der Beschluss fiel mit 14 gegen 13 Stimmen denkbar knapp. Nun wird komplett von vorne geplant – an welchem Standort, ist noch unklar.

Fünf Planungsbüros haben Angebote vorgelegt. Darüber beriet der Stadtrat im Januar 2018 . Unterdessen gibt es neue Bedarfsanalysen, die nun davon ausgehen, dass in Bitburg mindestens 200 Kita-Plätze fehlen – die Stadt muss also erneut umplanen. Parallel wird, um Druck aus der Sache zu nehmen, der Beschluss gefasst, sich von Privatinvestoren eine Übergangs-Kita mit 75 Plätzen bauen zu lassen, die die Stadt mietet.

Seit 2015 plant die Stadt Bitburg, in der Alten Kaserne eine große Kita zu errichten. Zunächst in Zusammenarbeit mit einem Investor, der Firma Dignum castra, die einen Block für die Stadt entsprechend umbauen sollte und von der die Stadt dann die Räume angemietet hätte.

Agnes Hackenberger (FBL): „Was die Wertigkeit angeht, stelle ich diese in der alten, denkmalgeschützten Bausubstanz fest. In diesen Gebäuden gibt es ein Spitzen-Raumklima und die Räume können schön und kindgerecht gestaltet werden.“

Dass es teurer ist, einen Altbau zu sanieren als auf der grünen Wiese neu zu bauen, ist doch bekannt. Und dass dieser Altbau nun mal – zumindest von außen betrachtet – kein verspieltes Lillifee-Schloss ist, war ebenfalls klar. Selbstverständlich ist es sinnvoll andere Möglichkeiten und Standorte zu diskutieren und sich über die Höhe von Ausgaben zu streiten – bevor man ein Gebäude kauft, bevor man sich in europaweiten Ausschreibungen abmüht, um Zuschüsse kämpft und Fachbüros und Architekten beauftragt. Hinterher ist das nichts als Torschlusspanik. Der Stadtrat hätte die Sache jetzt umsetzen sollen. Die Eltern warten. Und die werden nun noch ein bisschen länger warten müssen. Dies wird sicher nicht die letzte Kita sein, die in Bitburg geplant wurde. Hoffentlich aber die letzte, die nach vier Jahren Planerei abmoderiert wird. Nun darf der neue Stadtrat gucken, wie es weitergeht.

Das Problem bleibt: In der Stadt Bitburg fehlen nach Analyse der Kreisverwaltung knapp 200 Kita-Plätze. Die Wartelisten sind lang. Und mit Blick auf die anstehende Sanierung der Kita Liebfrauen wird das Problem eher größer als kleiner. Das ist auch jenen bewusst, die den geplanten Umbau des Kasernenblocks zu einer elfgruppigen Kita am Donnerstagabend gestoppt haben.

Die Argumente der Gegner: Das Projekt sei mit Kosten von 8,5 Millionen Euro finanziell aus dem Ruder gelaufen, das Gebäude sei insgesamt „nicht kindgerecht“, und in Zusammenarbeit mit privaten Investoren ließe sich eine „wertigere“ Kita ebenso schnell an anderer Stelle entwickeln – und das auch noch günstiger, wie das Beispiel Speicher zeige, wo für rund sechs Millionen Euro eine Kita mit elf Gruppen gebaut wurde (der TV berichtete).

Die Argumente der Befürworter: Die Stadt schießt Planungsleistungen in Höhe von mehr als 500 000 Euro und den Landeszuschuss in den Wind. Denn der ist daran gebunden, dass die neue Kita bis spätestens 2021 steht. Ein Termin, der aus Sicht von FBL, SPD und FPD nicht zu halten ist, wenn die Stadt nun komplett von vorne anfangen muss. Schließlich muss ein Grundstück erst mal gefunden, ein Beschluss für einen Neubau vom neuen Stadtrat gefasst und eine abermalige europaweite Ausschreibung der Architekturleistungen vorbereitet werden.

Dass die Verwaltung keine alternativen Projekte vorgestellt hat, erklärte Bürgermeister Joachim Kandels kurz und knapp: „Was wir hier vorlegen, ist das, was der Stadtrat beschlossen hat.“ Und der stand bisher eben mehrheitlich hinter dem Kita-Projekt. Das aber hat sich geändert. Und zwar genau in dem Moment, in dem im April erstmals bekannt wurde, dass die Kita insgesamt wohl 8,5 Millionen Euro kosten wird (der TV berichtete). Die CDU hat bereits vor Wochen deutlich gemacht, dass sie Schluss machen will mit dem „Zehn-Millionen-Euro-Wahnsinn“. Und dafür gab es zusammen mit den Grünen und zwei Vertretern der Liste Streit nun eine Mehrheit.