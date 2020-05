Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : Katastrophenschutz „noch nicht am Limit“

Gemeinsam kümmern Feuerwehr und THW um die Versorgung der Schulen des Eifelkreises mit Desinfektionsmittel und Schutzmasken. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG Für die Verantwortlichen bei Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Verwaltungen ist Corona eine neues Feld. Die Zusammenarbeit funktioniere dennoch gut, sagt der Kreisfeuerwehrinspekteur.



Seine erste Bewährungsprobe hatte das auf dem Gelände der Alten Kaserne eingerichtete Katastrophenschutz-Zentrum des Eifelkreises während der Starkregenereignisse im Juni 2018. Unwetter, Stromausfall, Großbrände und Gefahrstoffunfälle sind Ereignisse, mit deren Szenarien die Hilfsorganisationen des Kreises und auch Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch inzwischen bestens vertraut sind. Dass diese Erfahrungssammlung nun innerhalb kurzer Zeit um eine Pandemie erweitert wurde, damit hat auch Larisch nicht wirklich gerechnet.

„Momentan sind die Bevölkerung, die Politik, die Verwaltung und die Hilfsorganisationen einem Stresstest unterworfen“, sagt er. „Doch wenn man davon absieht, dass einige Toilettenpapier und Nudeln hamstern, muss ich sagen, meistern wir die Lage bisher gut“, fügt er hinzu.

Während man auf Bundesebene die Zivilverteidigung und den Katastrophenschutz in den vergangenen Jahrzehnten massiv zurückgefahren worden habe, sei Bevölkerungsschutz im Eifelkreis konsequent verbessert worden, sagt Larisch. Und das mache sich nun bezahlt. „Alle unsere Anstrengungen und Beschaffungen sind zwar nicht speziell für die Bekämpfung einer Pandemie geeignet, können aber trotzdem wirkungsvoll auch in der Corona-Lage eingesetzt werden“, erklärt der Kreisfeuerwehrinspekteur. Als eines von vielen Beispielen nennt er die Anschaffung der Wechsellader-Fahrzeuge, deren Abrollbehälter nun unter anderem bei der Einrichtung der Sichtungsstellen zum Einsatz kämen. Ebenfalls bewährt habe sich in diesem Zusammenhang die eingerichtete Logistikgruppe, bestehend aus Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Neidenbach, oder aber der Gefahrstoffzug des Eifelkreises.

So wurden beispielsweise gemeinsam mit dem THW aus Prüm kürzlich Schutzmasken und Desinfektionsmittel von der zentralen Ausgabestelle des Landes in Langenlonsheim (Landkreis Bad Kreuznach) abgeholt und zum Katastrophenschutz-Zentrum nach Bitburg gebracht. Von dort wurden 10 400 Masken und Kanister mit insgesamt 1700 Litern Desinfektionsmittel an alle Schulen und Verbandsgemeinden verteilt. „Das Erfolgsrezept unserer Blaulichtfamilie ist, egal wie klein der Einzelne und die Organisation auch erscheint: Wir ergänzen uns gemeinsam zu einem wirkungsvollen Katastrophenschutz und können deshalb den Einsatz auch erfolgreich abwickeln“, sagt Larisch, wenngleich die Hauptlast derzeit vom Gesundheitsamt und dem DRK getragen werde. Die Koordinierungsstelle des DRK wiederum ist momentan im Katastrophenschutz-Zentrum angesiedelt.

Zusätzlich zu den Aufgaben, die das Rote Kreuz in der Krise übernehme, laufe der Rettungsdienst wie gewohnt, aber unter erschwerten Bedingungen weiter, sagt Larisch. Gleiches gelte auch für die leitenden Notärzte und organisatorischen Leiter, fügt er hinzu und lobt darüber hinaus das Krisenmanagement des Landrats sowie die Einsicht und Rücksichtnahme der Bevölkerung. „Was uns so stark macht, ist der Zusammenhalt und dass wirklich alle Beteiligten von den Verwaltungen über Polizei und Rettungsdienste an einem Strang ziehen“, sagt Larisch.