Waldbrandgefahr Eifel : So viele Flächenbrände wie noch nie in der Eifel

So viele Flächenbrände wie noch nie in der Eifel

Bitburg Auch, wenn es etwas abgekühlt hat und mancherorts ein wenig Regen gefallen ist: Es herrscht weiter Wald- und Flächenbrandgefahr. Viel zu oft ist Fahrlässigkeit die Brandursache.

(de) Rund 50 Wald- und Flächenbrände gab es bisher in diesem Sommer im Eifelkreis, schätzt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jürgen Larisch. Das sei schon deutlich mehr als in den Jahren zuvor. In einzelnen Teilen des Eifelkreis habe bis vor Kurzem die höchste Warnstufe für Wald- und Flächenbrandgefahr gegolten. Die Hitze, der fehlende Regen: Alles ist ausgedörrt, trocken und entsprechend leicht entflammbar.