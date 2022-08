Ein Jahr nach der Flutkatastrophe : Fluthelfer nach dem Ahrtal auch in der Ukraine unterwegs

Vor einem Jahr: Die Helfer der Stiftung „Wir sind grenzenlos“ beim Einsatz an der Ahr. Foto: TV/Christoph Penning

Bitburg/ Luxemburg Vor einem Jahr entstand die Stiftung „Wir sind grenzenlos“ aus einer spontanen Hilfsaktion einer Frau aus Bitburg. Inzwischen sind die Helfer neben dem Ahrtal auch in der Ukraine im Einsatz. Warum die Fortschritte im Ahrtal eher ernüchternd sind.

Ein Jahr ist es her, dass Sara Alsfasser aus Bitburg ins Ahrtal aufbrach, um dort nach der Flutkatastrophe beim Aufräumen zu helfen (wir berichteten). Als sie den Entschluss dazu gefasst hatte, startete sie einen Aufruf über Facebook. Im Handumdrehen war sie nicht mehr allein. Innerhalb eines Tages schlossen sich ihr 40 Menschen an. „Als wir vor Ort waren, entschieden wir schnell, dass das kein einmaliges Ding ist, sondern wir daraus ein langfristiges Projekt machen möchten“, erzählte die 24-jährige Polizistin damals. So entstand noch im August die Stiftung „Wir sind grenzenlos – Katastrophenschutz Luxemburg-Grenzenlos“. Ihr Haupteinsatzgebiet war Mayschoß und Umgebung. Die Resonanz war so gewaltig, dass die Organisation ihre Emailadresse ändern musste, erzählt David Claerebout, Vorsitzender der Stiftung. „Wir waren so überlaufen. Unser Konto hat das nicht mehr geschafft.“

Ein Jahr später existiert die Initiative noch und ist sogar gewachsen. Zwei Männer aus Krefeld und Freiburg stehen mit dem Luxemburger Claerebout an der Spitze der Organisation, die mittlerweile ihre Hilfe auf die Ukraine ausgedehnt hat. 20 bis 30 Helfer aus der Region Trier unterstützen das Trio, wenn sie einen Aufruf starten. Sara Alsfasser, die vor einem Jahr den Stein ins Rollen brachte, ist nicht mehr dabei.

David Claerebout blickt zurück: „Wir haben Möbel organisiert und ins Ahrtal transportiert, beim Wiederaufbau von Häusern geholfen, die Menschen mit Essen versorgt, mobile Küchen aufgestellt, Wohnwagen bereitgestellt.“ Die Gesamtbilanz nach einem Jahr Fluthilfe aus seiner Sicht: „Ohne Freiwillige wäre da noch gar nichts passiert. Da würde es heute noch aussehen wie vor einem Jahr.“ Seine Kritik an der staatlichen Hilfe ist scharf: „Es geht nichts voran. Wenn man ins Ahrtal fährt, sieht man immer noch zerstörte Straßen, leer stehende Häuser, an denen noch nichts gearbeitet wurde. Es ist traurig“, findet er. David Claerebout war zuletzt im Mai im Ahrtal. Seiner Ansicht nach wird die ehrenamtliche Hilfe ausgebremst und das versprochene Geld kommt nicht an.