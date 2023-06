Neuer Eifelkrimi Gar nicht märchenhaft: die Geschichte vom Wolf und vom Jäger

Die Zahl der Regionalkrimis geht inzwischen in die Tausende. Allein mehr als 150 Eifelkrimis sind auf dem Markt. Erfunden hat den Kriminalroman, der in einer bestimmten Region spielt, bekanntermaßen Jacques Berndorf – zum Glück für die Eifel. 23 Mal hat er das Wort „Eifel“ an den Anfang seiner Buchtitel gesetzt. Die Krimis des Hillesheimer Verlegers und Autors Ralf Kramp sind größtenteils in der Eifel angesiedelt. Jüngst lassen auch Frauen ermitteln: etwa Angelika Koch und Andrea Revers, beide längst in der Region beheimatet und vertraut (der TV berichtete).