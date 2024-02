Katzen-Chaos auf Eifeler Bauernhöfen Tierschützerin kämpft für Kastrationspflicht und finanzielle Hilfe für Landwirte

Der Fall nahe Prüm ist nur einer von vielen. Swetlana Gabricevic ist nahezu ständig im Einsatz. Bei einem Hof in Gillenfeld hat sie schon mal 38 Katzen gefangen. Und kürzlich in Gentingen 35 Katzen. Die Überpopulation hat Folgen. „Das ist ein komplexes Thema“, sagt sie. „Wenn die Katzen nicht gefüttert werden, bedienen sie sich in der Natur, und das geht auf Kosten der Artenvielfalt.“ Denn die Katzen fangen nicht nur Mäuse, sondern fressen auch Vögel, die zum Teil auf der Roten Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvögel stehen.