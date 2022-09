Einkaufen : Alles neu im Kaufland Bitburg: Was sich nach dem großen Umbau verändert hat

Foto: Nils Straßel 22 Bilder So sieht’s im frisch renovierten Kaufland in Bitburg aus

Bitburg Für mehrere Millionen Euro wurde die Kaufland-Filiale an der Kölner Straße umfassend renoviert. Jetzt war offizielle Neueröffnung. Was sich alles verändert hat und welcher Promi heute Abend für eine Spendenaktion an der Kasse sitzt.