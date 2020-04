Kommentar : Kauft lokal, gerade jetzt!

In Zeiten von Corona ist es wichtiger denn je, mit den Füßen abzustimmen. Wir sollten uns alle überlegen: Welche Läden und Dienstleistungen würden wir vermissen, wenn sie dichtmachen müssten? Wer hat unsere Solidarität derzeit besonders nötig?

Die kleinen Läden, Bäckereien und Metzgereien in den Dörfern werden uns da mit Sicherheit schnell einfallen. Ihre Mitarbeiter lassen uns in der Krise ja auch nicht im Stich. Unter ständigem Risiko, sich mit dem Virus anzustecken, stehen sie jeden Tag in den Märkten. Auch, weil ihre Existenz davon abhängt.