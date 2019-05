Straßenbauarbeiten : Kaum fertig, geht’s von vorne los

Bitburg Nach der Asphaltsanierung 2018 wird aktuell schon wieder in der Sauerstraße in Bitburg wegen Leitungsarbeiten gebaggert. Wirklich sinnvoll ist dieser Ablauf nicht.

Stadtpressesprecher Werner Krämer erklärt: „In der Sauerstraße wird die Hauptwasserleitung erneuert sowie in diesem Zuge eine Kanalreparatur durchgeführt.“ Zudem würden die Werke auch den Kanal, dort wo notwendig reparieren. So weit, so gut. Aber wäre es nicht geschickter gewesen, diese Arbeiten im Untergrund zu erledigen, bevor der Asphalt saniert wird? Denn tatsächlich, bestätigt Krämer, war bereits 2018, als die Straße saniert wurde, bekannt, dass im Folgejahr die Wasserleitung erneuert werden soll. „Die Leitung wird zum großen Teil unter dem Bürgersteig verlegt, der sowieso saniert werden müsste“, sagt Krämer. Zum großen Teil, ja. Aber ein Blick in die Sauerstraße reicht, um zu sehen, dass eben auch Teile der sanierten Straße wieder aufgerissen werden müssen.