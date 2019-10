Der Kreis hat drei Anträge gestellt, aber es gibt nur wenig zu holen : Kaum Landesgeld für Eifeler Großprojekte abrufbar

Das Kyllburger Freibad soll in den kommenden Jahren saniert werden. Foto: Uwe Hentschel

Irrel/Kyllburg/Daleiden Die Irreler Kita, das Freibad in Kyllburg und die Sporthalle in Daleiden stellen Gemeinden vor Millionenkosten. Deshalb hat der Kreis nun beim Land Fördergeld für die Bauvorhaben beantragt. Viel drin ist aber nicht.

Der Jugendhilfeausschuss hat in vergangener Sitzung Fördergeld für drei Großprojekte beantragt: den Neubau der Kindertagesstätte Irrel, die Sanierung des Kyllburger Freibades und die Renovierung der Sporthalle Daleiden. Jetzt hofft der Kreis auf Geld vom Land Rheinland-Pfalz.

Vom Bund ist zumindest für zwei der Vorhaben kein Geld zu erwarten. Das Kyllburger Freibad und die Sporthalle Daleiden wurden für ein Förderprogramm angemeldet, allerdings nicht berücktsichtigt (der TV berichtete). Nun klopft der Kreis in Mainz an, um Geld aus dem Topf „Sportanlagen-Förderung“ zu bekommen.

Der Jugendhilfeausschuss hat dazu eine Prioritätenliste beschlossen. Demnach soll die Sanierung des Freibads Kyllburg an erster Stelle stehen, die der Sporthalle Daleiden an zweiter. Wenn 2020 also nur eines der Projekte einen Zuschuss bekommt, wovon Kreissprecher Ansgar Dondelinger aufgrund des begrenzten Budgets ausgeht, dann wäre dies wohl das Freibad.