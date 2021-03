Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : Braucht Speicher ein neues Industriegebiet?

Es ist eng geworden im Speicherer Gewerbegebiet. Noch ist nicht entschieden, ob das Industrierevier daher erweitert oder die Stadt gleich ein neues ausweisen wird. Foto: TV/Christian Altmayer

Speicher Die Stadt Speicher will mehr Platz für Unternehmen schaffen. Denn Nachfrage ist groß und das soll auch so bleiben. Die Gemeinde müsste daher das bestehende Gewerbegebiet vergrößern oder ein ganz neues erschließen. Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Varianten?