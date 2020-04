Bildung und Erziehung : Vortrag zum Thema Erziehung prägt Gesinnung 

Bitburg-Prüm (red) Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Westeifel bietet einen virtuellen Vortrag mit dem Titel „Erziehung prägt Gesinnung“ – auch das eine Folge der Corona-Krise. Allerdings ermögliche die momentane Situation eben jetzt auch, „Angebote virtuell und online zu den Menschen nach Hause zu transportieren“, sagt Fachstellenleiter Wolfgang Vierbuchen.

Der Vortrag am Dienstag, 28. April, um 19.30 Uhr findet trotz Kontaktbeschränkung statt. Referent Herbert Renz-Polster „wird an seinem heimischen Laptop in Ravensburg in Mikrofon und Kamera sprechen und so seinen Vortrag über eine Online-Plattform erlebbar machen“, heißt es in einer Pressemitteilung der KEB.