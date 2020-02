Christliche Trilogie ist Schwerpunkt : KEB Waxweiler stellt Programm vor: Auf den Spuren des Heiligen

Info

Am Freitag, 6. März, sind gleich mehrere Veranstaltungen zum Weltgebetstag der Frauen: im Dorfgemeinschaftshaus in Lauperath-Scheidchen um 15 Uhr, um 16 Uhr in der Pfarrkirche Lambertsberg, um 17 Uhr im Dechant-Faber-Haus in Waxweiler und in der Alten Kirche in Schönecken sowie in der Filialkirche in Plütscheid um 19 Uhr. Am Dienstag, 10. März, referiert der Prümer Chefarzt Dr. Christian Elsen im Haus Nimstal in Schönecken um 19 Uhr zum Thema „Aktiv gegen den Schmerz“.Ein Filmabend mit historischen Amateurstreifen über alte Zeiten in Waxweiler wird am Dienstag, 19. Mai, um 19 Uhr im Dechant-Faber-Haus die Herzen der Heimatverbundenen höherschlagen lassen.

Die letzte Veranstaltung vor den Sommerferien wird am Dienstag, 23. Juni, um 19 Uhr, im Haus Nimstal in Schönecken sein, wo Barbara Schartz vom Themenschwerpunkt Schöpfung der KEB im Bistum Trier über Papst Franziskus und die Ökologie sprechen wird.

Weiteres im Internet unter: www.keb-westeifel.de