Stellungnahme von Bürgermeister Joachim Kandels

Zum Projekt Kita in der alten Kaserne in Bitburg äußert sich Bürgermeister Joachim Kandels so: „Gemeinsam haben wir uns auf den Weg begeben, im Gebäude 2001 in der Alten Kaserne eine Kindertagesstätte einzurichten, auch nachdem die Option Mietoption gescheitert war. Wir haben das Gebäude erworben und ein EU-weites Ausschreibungsverfahren betrieben, auch weil wir im Konversionsgebiet ein städtebauliches Zeichen setzen wollten und es keine Alternativen gab. Die bisherigen Kosten beruhten auf Kostenschätzungen aus der früheren Planung mit einer damaligen Gruppenstruktur von 9 Gruppen; aktuell gibt es nun erstmalig eine Kostenberechnung für das Projekt mit der aktuellen Gruppenstruktur von 11 Gruppen.

Insgesamt sind in dem gesamten Projekt seit 2016 viele städtische Mittel eingeflossen, darunter Grunderwerb, EU-Ausschreibungsverfahren mit Honoraren für Rechtsberatung und Planungskosten der Architekten/TGA-Planer.

In den letzten Wochen ist eng mit der Kommunalaufsicht, der Kreisverwaltung und Fachbehörden an der Planung gearbeitet worden; ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Beteiligten für die wohlwollende und kollegiale Zusammenarbeit

Alle Kraft wurde dabei darauf verwendet, dass der Bauantrag mit Unterlagen fristgerecht bei der Kreisverwaltung eingereicht werden konnte.

Demnach ist fraglich, wenn diese Kita nicht realisiert werden soll, wann, wo und wie eine Alternative geschaffen werden kann. Dabei müssen wir den Faktor Zeit im Blick haben, aber auch die Kosten, die bisher schon in das Projekt gesteckt wurden.

Will man das Projekt jetzt scheitern lassen, dann müssen wir dabei vor allem im Blick haben: es sind die Eltern und die Kinder, die darauf warten, dass wir als Stadt zu einer Lösung kommen. Kita-Bau ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Im letzten Jahr haben wir uns aufgrund des hohen Bedarfs an Kita-Plätzen in der Stadt Bitburg dazu durchgerungen eine Übergangs-Kita in der Alten Kaserne einzurichten mit dem Ziel, diese nach Fertigstellung der neuen Kita aufzugeben. Hier geht es um nicht unerhebliche monatliche Mietkosten.

Es ist leider so, dass bedingt durch Forderungen und Beteiligungen von Fachbehörden (Brandschutz, Jugendamt, Landesjugendamt, Lebensmittelkontrolle) die Auflagen hoch sind, die enorme Kosten verursachen.

Wir sind uns sicherlich alle darin einig, dass die Landesförderung definitiv zu gering ist; anderen Kommunen im Land geht es genauso. Landauf landab wird über die hohen Kosten gestöhnt.

In der letzten Ratssitzung wurden die Baugebiete Masholder und Matzen behandelt; das Baugebiet Messenhöh soll in diesem Jahr ebenfalls noch in die Planung gehen.

Ein Kriterium für die Wohnortentscheidung sind auch die entsprechenden Bildungs- und vor allem auch Betreuungsangebote. Wir sollten bei unserer Entscheidung auch bedenken, dass bei den heutigen Baupreisen junge Paare, die eine Familie gründen, darauf angewiesen sind, dass beide Partner berufstätig sind. Hier ist es wichtig, dass die Betreuung der Kinder gewährleistet ist und dass es hier seitens der Stadt Verlässlichkeit gibt.

Wir können nicht das eine wollen, nämlich dass Menschen zu uns ziehen, aber das andere dann nicht umsetzen.

Am 3. April war ich zum Frühjahrsempfang der Arbeitgebermarke Eifel in Prüm und habe einen Vortrag einer Vertreterin der Agentur für Arbeit in Trier gehört. Im Eifelkreis waren im Jahr 2017 45,2 % der Frauen berufstätig. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum 61,7 % der Kinder unter 6 Jahren betreut. In der Stadt Bitburg ist der Bedarf hoch. Über 50 % der Einjährigen und 90 % der Zweijährigen beanspruchen einen Kitaplatz. 29,6 % haben ihren Arbeitsplatz außerhalb des Eifelkreises, pendeln also aus. Auch dies müssen wir bei unserer Entscheidung berücksichtigen.

Weiterhin kommt hinzu, dass das Land derzeit an dem Zukunfts-Kita-Gesetz arbeitet. Wir werden noch in dieser Legislaturperiode erleben, dass ein Rechtsanspruch auf eine Tagesbetreuung am Stück von 7 Stunden am Vormittag – zumindest aber über Mittag - eingeführt wird.

Dieser Rechtsanspruch wird mit Sicherheit von den Berufstätigen angenommen, so wie die Kinderbetreuung der Ein- und Zweijährigen und vielleicht auch eingeklagt? Wir müssen uns als Kommune diesen Pflichtaufgaben stellen, auch wenn wir uns eine insgesamt bessere finanzielle Förderung des Landes wünschen würden. Die kommunalen Spitzenverbände, also GStB oder Städtetag verhandeln derzeit auch in Bezug auf die Novellierung des Gesetzes auch gerade in Bezug auf die Konnexität.

Darüber hinaus steht in den nächsten Jahren auch die Sanierung der Kita Liebfrauen an; hier ist auch dringender Bedarf zur Sanierung des Haupthauses angezeigt. Es war ja angedacht, nach Fertigstellung der neuen Kita die Kinder aus der Kita Liebfrauen in die Übergangskita umzusiedeln; eine längere Nutzung der Übergangskita würde uns vor die Frage stellen, wie eine Sanierung des Haupthauses der Kita Liebfrauen zeitlich überhaupt umgesetzt werden kann.

Wir sollten unsere Entscheidung im Interesse der Eltern und Kinder treffen und sie nicht über weitere Jahre im Ungewissen lassen. Viele warten aufgrund unserer Planung geduldig ab, weil sie darauf hoffen, dass die Kita nun in Kürze gebaut wird. Sollte dieser Beschluss nicht gefasst werden, werden wir sicherlich mit Unmut zu rechnen haben.

Ich habe bereits einmal einen Zuwendungsbescheid für die erste KitaPlanung (also Mietmodell) an das Land zurückgegeben. Den Bauantrag für die neue 11gruppige Kita haben wir fristgerecht zum 15.04.2019 eingereicht (vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates).

Da im Hinblick auf das Auslaufen der Förderphase ab Ende 2021 voraussichtlich nur noch Förderanträge berücksichtigt werden können, die bis Oktober 2019 eingereicht werden, erachte ich es als unwahrscheinlich, dass bei einer kompletten Neuplanung - inkl. Grunderwerb und Schaffung von Baurecht - eine abgestimmte Planung mit prüffähigen Bau- und Förderunterlagen innerhalb einer Frist von wenigen Monaten bewerkstelligt werden kann.

Daher werbe ich, auch in Anbetracht der bereits aufgewendeten Kosten und der nicht unerheblichen zu erwartenden Fördermittel, für eine Realisierung der geplanten Kindertagesstätte in der Alten Kaserne.“