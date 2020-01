Gebäude vor dem Abriss : Kein Käufer für Ex-Reptilienzoo - Neue Chance für Raststätte an der A60 bei Fließem?

Info

Gute Nachrichten für Tropic-Park-Fans: Wer vor gut 30 Jahren kein Souvenir aus dem Eifeler Reptilienzoo mitgebracht hat, und dies immer noch bedauert, hat Glück. Denn im Internet ist noch ein schicker Sticker zu finden.

Für zwei Euro können Nostalgiker einen Original-Aufkleber mit Leguan-Emblem erstehen. Der Verkäufer lebt in Schleswig-Holstein, so jedenfalls hat er es bei Ebay angegeben. Den weiten Weg nach Groß Vollstedt muss aber niemand machen. Auch der Versand, so steht es im Inserat, ist möglich. Für 0,85 Cent. Also: unbedingt zugreifen!