Die Polizeiinspektionen in Bitburg und Prüm werden wieder bei einigen Umzügen in der Region präsent sein – so etwa in Schönecken, Mettendorf, Schleid und Bitburg. Den Kollegen aus der Bierstadt können Bürger dabei über die Schulter schauen. Denn wie im vergangenen Jahr veranstalten die Beamten wieder einen Twittermarathon. Das heißt, die Polizisten posten auf dem Kurznachrichtendienst live von ihren Einsätzen auf den Umzügen in der Eifel. Ab 13.11 Uhr können Interessierte am Fastnachtssonntag „nahezu in Echtzeit“ die Beiträge unter dem Hashtag #BitBürgerPolizei verfolgen. Genutzt wird der Kanal @PolizeiTrier.