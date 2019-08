Müllgebühren im Eifelkreis : Kreistag steht hinter höheren Müllgebühren

Bitburg-Prüm Das Gremium hat die neue Gebühren- und Abfallsatzung des A.R.T. einstimmig abgesegnet. Verbesserungsvorschläge wurden trotzdem laut. So will die FDP Müllvermeider begünstigen, die SPD Familien mit Kleinkindern und Pflegefällen. Einige Bürger sind verärgert.

Einen „Gewaltakt“ nennt Wolfgang Rieder, was da auf ihn und viele andere zukommt. Wie kürzlich bekannt wurde, sollen die Eifeler ab 2020 rund 34 Prozent mehr für die Entsorgung ihrer Abfälle zahlen. Der Bitburger landet nach eigenen Berechnungen sogar bei einer Steigerung von 95 Prozent. Und er ist nicht der einzige, dem künftig bald das Doppelte abgebucht wird. Das verrät ein Blick in die neue Satzung des Zweckverbands Abfallwirtschaft (A.R.T.).

Künftig kommt die Müllabfuhr 13 Mal im Jahr, also einmal im Monat. Für weitere Leerungen muss der Kunde draufzahlen, und zwar erheblich mehr als früher. Zudem erhöht der Zweckverband die Gebühren. Aktuell liegt der Jahresbetrag für die Leerung der 240-Liter-Tonne, die rund 74 Prozent der Eifeler Haushalte nutzen, bei 90 Euro. Ab 2020 sollen es 133 sein. Wer nicht protestiert, bekommt ein kleineres Gebinde.

Zurzeit schreibt der A.R.T. eine „schwarze Null“. Die Gebührenerhöhung ist laut Verband aber trotzdem unumgänglich, weil sich für kommende Jahre Verluste abzeichneten. Einer der Gründe: Die Gebühren in Trier und Trier-Saarburg wurden in den vergangenen Jahren nicht angehoben und decken die Kosten nicht mehr. Zum anderen müsse der A.R.T. pro Jahr rund zehn Millionen Euro Rückstellungen bilden, um die Sanierung von Alt-Deponien abzusichern. Bei zurückgegangenen Einnahmen wird es daher zunehmend schwieriger, sich zu finanzieren. 2016 habe der ART pro Tonne Altpapier 116 Euro erhalten. Aktuell liege der Preis bei 94 Euro.

Wenn Wolfgang Rieder an der 240-Liter-Tonne festhält, wird es daher viel teurer für den Bitburger. Bislang ließ er den Restmüll 23 Mal im Jahr leeren und zahlte dafür rund 129 Euro. Ab Januar muss er für zusätzliche Leerungen und den größeren Behälter 254 Euro aufbringen.

Der Kreistag: Davon war in der jüngsten Kreistagsfraktion allerdings nichts zu sehen. Alle Fraktionen haben der neuen Abfall- und Gebührensatzung, die von Verbandschef Max Monzel vorgestellt wurde, zugestimmt. In Ansprachen betonten Parteisprecher die Notwendigkeit der Erhöhungen, und begrüßten die in der Satzung eingewobenen „Lenkungseffekte“ zur Müllvermeidung.