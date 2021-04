Pandemie : Wo Corona bislang keine Chance hatte

Bitburg-Prüm Nach einem Jahr Pandemie gibt noch immer Orte im Eifelkreis, die das Virus bislang nicht erreicht hat.

Die ganze Welt ist vom Corona-Virus besetzt. Die ganze Welt? Nein, ein paar Dörfer hören nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und gemeint sind keine einsamen Inseln, sondern Ortschaften in der Eifel.

Aber immerhin: In gut einem Fünftel der 234 Gemeinden kam es bislang noch zu überhaupt keinen Ansteckungen.

Nun ist der Eifelkreis ein Sonderfall. Er ist vergleichsweise dünn besiedelt, die Wege zum Nachbardorf sind oft weit. Und praktisch nirgendwo in der Republik gibt es derart viele Kleinstdörfer als eigenständige kommunale Einheiten.

Die meisten virenfreien Orte hat das Bitburger Land vorzuweisen, nämlich 16 von 51. Die VG ist aber auch die größte im Kreis. Besonders gesund lebt es sich derzeit offenbar aber auch in der Südeifel (14) und im Islek (12). Die VG Prüm zählt nur acht coronafreie Orte, die VG Speicher mit Hosten nur einen. Die Kommune hat aber auch nur neun Ortsgemeinden.

Größter coronafreier Ort ist aktuell Eisenach in der Südeifel. 362 Menschen leben hier. Darauf folgt schon Feuerscheid in der Schneifel mit 353 Einwohnern. Die kleinste ist das 19-Seelen-Dorf Hamm im Bitburger Land.

Alle Orte ohne Covid in alphabetischer Reihenfolge: Affler, Altscheid, Berkoth, Birtlingen, Dackscheid, Eilscheid, Eisenach, Enzen, Eßlingen, Dingdorf, Feilsdorf, Feuerscheid, Fischbach-Oberraden, Gemünd an der Our, Großkampenberg, Harspelt, Heilbach, Heilenbach, Heisdorf, Hermesdorf, Hütten, Hosten, Keppeshausen, Kesfeld, Kleinlangenfeld, Koosbüsch, Koxhausen, Ließem, Manderscheid, Merlscheid, Neuendorf, Niedergeckler, Niederlauch, Niederpierscheid, Niederweiler, Niederweis, Niehl, Oberlauch, Oberstedem, Oberweiler, Pintesfeld, Roscheid, Scharfbillig, Sengerich, Seinsfeld, Stockem, Strickscheid, Wettlingen, Winringen, Zweifelscheid.