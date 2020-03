Vereine : Keine Eierlage auf dem Marktplatz

Neuerburg (red) Nicht nur die Schönecker Eierlage (der TV berichtete), auch die in Neuerburg fällt dieses Jahr aus. Traditionsgemäß wird der Wettkampf zwischen Läufer und Raffer in Neuerburg immer am Ostersonntag auf dem Marktplatz ausgetragen.



