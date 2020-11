Totengedenken : Keine Gedenkfeier in Bickendorf

Bickendorf Wegen der stark gestiegenen Corona-Neuinfektionen und der aktuellen Bekämpfungsverordnung der Landesregierung hat die Ortsgemeinde Bickendorf nach Rücksprache mit der Verbandsgemeinde Bitburger-Land die öffentliche Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, am Ehrenmal in Bickendorf abgesagt.

