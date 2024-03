Keine Honorarkräfte mehr „Existenz wäre zu Ende gewesen“: Wie der Eifelkreis seine Musikschule retten will

Es ist ein emotionales Thema für Herbert Fandel. „Da mache ich keinen Hehl draus“, sagt der Leiter der Kreismusikschule Bitburg-Prüm. Was er meint: Eine Entscheidung, die die Schule, in der aktuell rund 1000 Schüler in der Eifel ein Instrument lernen, gefährden könnte.