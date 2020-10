Corona-Pandemie : Keine Infektion nach Fußballspiel in Olzheim

Olzheim „So geht das“, sagt der Olzheimer Ortsbürgermeister Oswin Hoffmann: Er spricht auf die Gerüchte in seinem Dorf an, denen zufolge auch er bereits mit dem Coronavirus angesteckt sei. Ist er aber nicht.

Oswin Hoffmann ruft jedoch zunächst am Dienstagmorgen in der Prümer TV-Redaktion an, um etwas anderes klarzustellen: Die „Party“ in seinem Dorf, in unserem Artikel über die weiter steigende Infektionszahl im Eifelkreis erwähnt, sei streng genommen keine gewesen. Sondern eine Zusammenkunft auf dem Sportplatz nach einem Fußballspiel vorvergangenen Samstag (3. Oktober).