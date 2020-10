Besuche nur noch eingeschränkt : Keine Infektionen, Eifeler Seniorenheime aber vorsichtig

Enge Kontakte wie dieser sind in Seniorenheimen derzeit nicht möglich. Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.com/Robert Kneschke

Bitburg-Prüm Anders als im Nachbarkreis Bernkastel-Wittlich gab es im Eifelkreis bislang keine Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen. Die Einrichtungen beschränken dennoch die Besuchszeiten.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Eifelkreis steigt weiter. Anders als bei den Nachbarn in Wittlich und Bernkastel-Kues, spült die zweite Welle aber bislang nur wenige Patienten in die Krankenhäuser. Derzeit werden laut Kreisverwaltung fünf Erkrankte auf den Stationen behandelt, beatmet wird niemand. Dagegen ist die Zahl der Covid-Patienten im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich seit Tagen mehr als doppelt so hoch. Und es kam doch auch zu Todesfällen.