Gesundheit : Keine neuen Corona-Fälle im Eifelkreis

Eifelkreis Nach Auskunft der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm sind im Eifelkreis am Wochenende keine neuen Corona-Neuinfektionen bekannt geworden. Somit sind die am Freitag gemeldeten 42 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, weiterhin aktuell.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 17 Neuinfektionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Informationen zu neuen genesenen Personen werden am Montag erwartet. Am Samstag haben 63 Personen die Sichtungsstelle in Bitburg aufgesucht. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist jeden Mittwoch und Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Informationen zur aktuellen Situation werden im Corona-Portal unter www.bitburg-pruem.de veröffentlicht.