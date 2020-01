Bitburg-Prüm Der Abfall- und Umweltausschuss des Eifelkreises hat entschieden: Windelsäcke, also spezielle Abfallsäcke für Familien mit Kindern unter drei Jahren und pflegebedürftigen Angehörigen, sind keine Option für den Eifelkreis.

Der Antrag der SPD-Fraktion zur Einführung der Säcke ist allerdings nicht in Gänze gescheitert. Betroffene der seit Januar stark erhöhten Gebühren können also doch auf Entlastung hoffen.

Für sie – so sieht es der Umweltausschuss vor – soll die vom Eifelkreis ab der 14. Leerung erhobene Gebühr von fünf Euro entfallen. Erster Kreisbeigeordneter Michael Billen erklärt: „13 Leerungen sind in der Grundgebühr mit drin. So viele haben die Bürger im vergangenen Jahr auch im Schnitt gebraucht.“ Daher wäre die sogenannte Lenkungsgebühr beschlossen worden, um Vielverbraucher dazu zu bringen, Müll zu reduzieren. Da die betroffenen Gruppen wegen des anfallenden Windelmülls nicht „lenken“ könnten, sei es nicht gerecht, diese zu erheben, meint Billen.