Bildung : Kenianer aus dem Slum referieren am Eifel-Gymnasium in Neuerburg

Kenianer aus dem Slum referieren am Eifel-Gymnasium in Neuerburg

Neuerburg (red) Adrian und Brayern sind Anfang 20, geboren und aufgewachsen im Slum Mathare in Nairobi (Kenia). Als Jahrgangsbeste erhielten sie die Möglichkeit, an der Kenyatta University zu studieren.

Auch die Ausführungen zum Schulleben in Kenia, wo etwa in winzigen Klassenräumen mit Wellblechdach bis zu 80 Kinder gleichzeitig von einer Lehrkraft ohne spezielle Ausbildung unterrichtet werden, verfolgten die aufmerksamen Zuhörer gespannt. So war es für deutsche Schülerinnen und Schüler verwunderlich, von der sogenannten „Schlafstunde“ im Schulsystem der ehemaligen britischen Kolonie Kenia zu hören: Die Menschen im Slum leben häufig in einräumigen Hütten, in denen erholsamer Schlaf oftmals zu kurz kommt.