Kent Haruf: Unsere Seelen bei Nacht : Eine reife Liebe mit Hindernissen

Eines muss man Addie Moore lassen: Die Frau hat Mut. Den ebenfalls verwitweten Nachbarn Louis Waters zu fragen, ob er bei ihr übernachten will, ist schon ein Hammer. Prompt verschlägt es dem Mann, der ebenfalls in den 70ern ist, die Sprache.

Was sich dann aus der Paukenschlag-Eröffnung von Kent Harufs Roman „Unsere Seelen bei Nacht“ entwickelt, ist eine zarte Annäherung, aus der sich nach und nach eine Freundschaft und dann sogar eine Liebe entwickelt. Denn Louis und Addie kommen sich allmählich näher, erfahren Dinge über den anderen, die sie trotz 40-jähriger Nachbarschaft nicht wussten. Nachts, im Pyjama, vertrauen sie sich ihre Geheimnisse an: über ihre Beziehungen zu ihren verstorbenen Ehepartnern, über ihren Schmerz, ihre Wünsche.

Doch die Verbindung bleibt nicht lange geheim. Denn in der amerikanischen Kleinstadt Holt, in der beide leben, spricht sich alles schnell herum. Und so mischen sich Bekannte, Freunde und Kinder in die Beziehung ein. Doch die Verbindung ist so stark, dass sie allem standhält. Aber dann passiert etwas in Addies Leben, dass sie zu einer Entscheidung zwingt ...