Gesundheit : Erstmal(s) mehr Zeit für die lieben Enkel

Kersten Krauter. Foto: Frank Auffenberg

Prüm Mit einem Festakt hat das St.-Joseph-Krankenhaus in Prüm Kersten Krauter als Chefarzt verabschiedet.

Kersten Krauter wirft einen Blick über die Schulter und schaut auf die Fassade des Prümer St.-Joseph-Krankenhauses. Im Garten vor der Klinik lächelt er für sein Abschiedsfoto, während festlich gekleidete Gäste an ihm vorbei zur kleinen Feierstunde in die Caféteria der Klinik eilen. „Das Krankenhaus wird mir immer mehr fehlen, da bin ich mir sicher. Andererseits genieße ich es jetzt schon, deutlich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können – das war in der Vergangenheit leider anders“, sagt Krauter. Vor drei Monaten nahm er bereits aus dem aktiven Krankenhausdienst Abschied, mit einem Festakt wurde er nun offiziell verabschiedet.

„Mit dem Abstand von drei Monaten kochen zum endgültigen Abschied schon ein bisschen die Emotionen hoch“; sagt er. Gerade weil das Prümer Krankenhaus ein eher kleineres Haus sei, falle es umso schwerer, zu gehen. „Auch auf die Gefahr hin, etwas abgedroschen zu klingen, in einem Krankenhaus dieser Größe geht es einfach persönlicher zu – unter den Mitarbeitern, aber auch im Umgang mit den Patienten“, sagt der 1954 in Mainz geborene Mediziner.

Er wolle nicht sagen, dass an großen Kliniken zwangsläufig überall die Ellbogen ausgefahren werden, doch der Umgang sei eben anders: „Die Hierarchien sind tatsächlich flacher.“ Gerade der Fachbereich der inneren Medizin sei mit den Jahren so stark in weitere Unterdisziplinen aufgefächert worden, dass es für alte Hasen wie ihn durchaus vorkomme, auf junge Assistenzkollegen zu treffen, die in ihren Fachbereichen auf einem höhren Niveau arbeiten können, als der Chefarzt selber. „Da darf man sich nicht sträuben, ihrer Fachmeinung hört man dann in einem nicht ganz so riesigen Haus wie unserem schon mal anders zu, als im großen Betrieb, in dem gut ausgebildete, aber noch junge Ärzte auch mal mit ihren Meinungen untergehen.“

Er könne nur empfehlen den Schritt an eine kleine Klinik zu wagen. „Ich kam nach meiner Oberarztzeit in Bitburg nach Prüm und habe es nie bereut.“ Gestört habe ihn immer nur die fehlende Zeit für Privates. „Als Chefarzt ist man zeitlich schon sehr eingespannt, das ist ganz normal. Unerheblich ist dabei aber auch, ob man in Prüm oder Mainz arbeitet - die Zeit fehlt, egal wo man wirkt.“ Dafür ließe es sich dann aber in der Eifel hervorragend leben.

Kersten Krauter schätzt die Größe des Prümer Krankenhauses.