Nicht heimisch Kormoran und Kesslergrundel: Wie invasive Arten Fischpopulationen in der Eifel gefährden

Seit vielen Jahrzehnten angelt Guido Eberhardt in verschiedenen Flüssen. Mal in der Region, mal anderswo. Besonders häufig sucht er sich jedoch die Mosel aus. Von dort ruft er auch in der Volksfreund-Redaktion an. Er sitze gerade unter der Brücke bei Schweich, sagt er. Und wolle mal was über invasive Arten in Flüssen erzählen.