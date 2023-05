Fast Food in der Eifel KFC macht bald in Bitburg auf – und der Plan für Trier wird konkreter

Manchmal gehen Wünsche auch in Erfüllung. Einen Ableger der amerikanischen Fastfood-Kette KFC haben sich vor allem junge Leute immer wieder für Bitburg gewünscht. Auch in Umfragen unserer Zeitung, was in der Kreisstadt fehlt oder was sie in die Stadt ziehen würde, fiel eine Antwort mehrfach: KFC.