280 Teilnehmer bei Benefizaktion Spendenaktion: 10.000 Kilometer für den guten Zweck in Pronsfeld unterwegs

Im ersten Jahr der Veranstaltung, 2022, wurden Spenden für den Förderverein krebskranker Kinder Trier gesammelt. Im vergangenen Jahr ging der Spendentopf an das Kinderhospiz in Trier. In diesem Jahr gehen das gesammelte Geld an die Villa Kunterbunt in Trier, die damit die Elternwohnung renovieren möchte. Diese Wohnung gibt den Angehörigen schwerstkranker Kinder die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe zur Kinderklinik des Mutterhauses der Borromäerinnen zu bleiben und zu übernachten.