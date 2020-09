Natur : Kinder aus Jugendhilfestation bauen Hütte

Prüm (red) Einen besonderen Tag haben die Kinder der Jugend­hilfe­station des Caritasverbands mit ihrer Betreuerin in der Natur erlebt. Sie bauten eine Laubhütte, in der sie vor Regen geschützt in einer Not­situation auch über­nachten könnten.

