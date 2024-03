Änderung des Einzugsbereichs Kita und Grundschule: Hüttinger Kinder kehren Bitburg den Rücken

Änderung für die Kids aus Hüttingen an der Kyll: Statt wie bisher in Bitburg sollen sie frühestens ab dem Schuljahr 2025/26 Kita und Grundschule in Dudeldorf besuchen. Der Grund für die Anpassung scheint erst einmal logisch: In Dudeldorf wird eine neue Kita gebaut (der TV berichtete). Die ist ungefähr so weit von Hüttingen entfernt wie die aktuell besuchte Einrichtung St. Peter in Bitburg.