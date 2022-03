Hilfsaktion : Flüchtlingshilfe statt Nautzen: Neustraßburger Jugend sammelt für die Ukraine

Neustraßburg/Ukraine Bei der traditionellen Winterverbrennung haben 15 Kinder aus Neustraßburg Geld für Ukraine-Flüchtlinge gesammelt. Es kamen 720 Euro zusammen.

Kinder aus Neustraßburg sammeln für Ukraine-Flüchtlinge

Also wurden am vergangenen Sonntag in Neustraßburg nicht Mehl, Zucker und Eier gesammelt, sondern Geld – weil die Kinder das so wollten. Dieses Geld soll der Flüchtlingshilfe zugute kommen. Genauer gesagt den Hilfsaktionen von Markus Schlickat, der aus Seffern in den vergangenen Tagen schon mehrmals an die Grenze zur Ukraine gefahren war, um Hilfsgüter dorthin zu liefern und Flüchtlinge mit in die Eifel zu bringen.