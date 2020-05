Benefizaktion : Wenn man einander schreibt . . .

Bitburg/Speicher Kinder der Grundschulen Spangdahlem, Orenhofen und Preist machen mit schön gestalteten Briefen und Postkarten Senioren eine Freude. Weitere kleine Brieffreunde können mitmachen.

(ma) Die gute Idee entstand in der Kaffeepause: Lisa-Marie Schwartz, Ansprechpartnerin für alle Fragen um das Thema Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Speicher, und Andrea Kalkes, Ansprechpartnerin beim DRK-Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie, machten sich Gedanken, wie sie mit einer gemeinsamen Aktion Senioren im Betreuten Wohnen eine Freude bereiten könnten. Über Post würden sich die Alten sicher freuen – besonders wenn sie von Kindern kommt. Rasch war eine Liste der Bewohner erstellt, aus Datenschutzgründen nur mit den Vornamen, wie Lisa-Marie Schwartz versichert. Sie nahm die Liste mit an ihre Einsatzorte als Schulsozialarbeiterin an den Grundschulen Spangdahlem, Orenhofen und Preist, wo sie auch mit Kindern in der Notbetreuung zu tun hat. „An der Grundschule Spangdahlem wurde das Briefeschreiben und -gestalten in den regulären Unterricht in der vierten Klasse integriert“, weiß Lisa-Marie Schwartz.