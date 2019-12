Bildung : Kinder besuchen Katastrophenschutz

Kinderakademie der Kath. Familienbildungsstätte besucht Katastrophenschutzzentrum des Eifelkreises Bitburg-Prüm Herr Larisch, Kreisfeuerwehrinspekteur vom Katastrophenschutzzentrum und sein Kollege Jörg Sondag öffneten für 23 Kinder der Kinderakademie die Türen des Katastrophenschutzzentrums in Bitburg. Gemäß dem Motto der Kinderakademie der Katholischen Familienbildungsstätte Bitburg e.V., „Erforschen, Entdecken, Erleben“, wurden an diesem Nachmittag alle Fragen der teilnehmenden Kinder beantwortet und geklärt. Unter anderem, wie der Eifelkreis die Menschen schützt. Was passiert, wenn Hochwasser, Stromausfall, Großbrände, Verkehrsunfälle oder gefährliche Stoffe die Menschen bedrohen? Spannende und beeindruckende Experimente haben den Kindern verdeutlicht, welche Gefahren mit gewissen Stoffen verbunden sind und wie sie sich in Bezug auf den Umgang mit Feuer und brennbaren Materialien verhalten sollen. Ein Blick in die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes des Eifelkreises und in die „Zentrale“ in der bei Einsätzen des Katastrophenschutzes alle Fäden zusammen laufen waren ebenso interessant für die Kinder, wie die ganz praktische Übung, dass die Kinder am Schluss der Veranstaltung selbst ein Feuer löschen durften. Das Programm der Kinderakademie für Kinder im Grundschulalter ist über das Sekretariat der Kath. Familienbildungsstätte Bitburg e. V., Maria-Kundenreich-Str. 4 in Bitburg, Tel. 06561 – 7966 erhältlich oder einsehbar unter www.fbs-bitburg.de. Foto: Matthias Meyer