FOTO: Sandra Duhr FOTO: Sandra Duhr

(uhe/red) An der Grundschule in Daleiden und der Kita in Wissmannsdorf haben Kinder Küken ausgebrütet. In Daleiden haben die Zweitklässler sich am Ende über sieben Küken gefreut (Foto rechts). Es war das erste Mal, dass Schulleiterin Sandra Dhur und die Klassenlehrerin Julia Holper dieses Projekt angeboten haben. Von Uwe Hentschel