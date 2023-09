Deutsch-amerikanische Kooperation Die Amerikaner sorgen für die Theorie, die Segelflugfreunde aus Utscheid für die Praxis: Kinder der Airbase steigen in die Luft

Lily Serpa ist begeistert, so sehr, dass sie gleich zweimal mit in den Himmel über dem Segelflugplatz des Segelflugvereins Südeifel Utscheid e.V. aufsteigt. Lily ist die Tochter von Evan Serpa, dem Command Chief der Spangdahlem Air Base, und eins von insgesamt 15 Jungs und Mädchen amerikanischer Air Force Angehöriger, die auf dem Fluggelände in Utscheid zu Gast waren.