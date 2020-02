Bildung : Kinder erstellen Comics

Bitburg (red) Im Rahmen des Landesprojektes „Jedem Kind seine Kunst“ veranstaltete das Haus der Jugend einen Comic-Workshop für Grundschulkinder. Unter der Leitung von Miriam Dockendorf beschäftigten sich die dreizehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer an drei Tagen in den Winterferien mit dem Thema „Comics“. So lernten sie viel über die Varianten des Storytelling, die Dramaturgie und die verschiedenen Comic-Zeichenstil und entwickelten ihre eigene Ideen und Konzepte. Am Ende des Workshops standen dann die fertigen Comics aller Kursteilnehmer. Das Foto zeigt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops mit ihren fertig gestellten Comics im Haus der Jugend. Foto: tv/Haus der Jugend Bitburg