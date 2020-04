Ehrenamt : „Kinder helfen Kindern“-AG erhält Spende über 500 Euro

Die Raiffeisen hat gespendet. Foto: TV/Sandra Jacobs

Prüm/Weinsheim (red) Im Rahmen des 40-jährigen Betriebsjubiläums von Peter Backes spendet die Raiffeisen-Waren-GmbH Westeifel (Weinsheim) 500 Euro an die „Kinder helfen Kindern“-AG der Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm.



