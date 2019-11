Religion : Kinder spielen Musical

Bleialf (red) Unter dem Titel „Steh auf – Die Wunder Jesu“ führt der Kinderchor Bleialf und die Lernmäuse der Kita Bleialf am Samstag, 16. November, um 15 Uhr in der Bleialfer Kirche ein Musical von Siegfried Fietz und Daniela Dicker auf.

Der Eintritt ist frei. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Eine zweite Aufführung findet am Sonntag, 17. November, um 15 Uhr in der St. Vitus Kirche in St. Vith statt.