Umwelt und Kinder : Der Naturpark Südeifel hat nun auch seine erste zertifizierte Kita

Koooperationsvertrag steht: In Daleiden geht jetzt die Naturpark-Kita an den Start. Foto: Stefanie Glandien. Foto: TV/Stefanie Glandien

Daleiden Der Naturpark Südeifel bekommt seine erste Naturpark-Kita: In Daleiden wurde am Dienstag eine Vereinbarung unterzeichnet. Schon vorher hat die Kita viele naturnahe Projekte umgesetzt.

Jeden Tag gehen die Kinder der Kindertagesstätte St. Aloysius in Daleiden raus in die Natur und damit an die frische Luft. Wie kommt der Apfelsaft eigentlich in die Flasche? Wie baut man ein Bienenhotel? Und was fressen Regenwürmer sind nur einige der Themen, mit denen sich die Jüngsten bereits intensiv beschäftigen. Natur erleben, Kultur vor Ort erfahren, den Kindern ihre Umwelt näherbrinen – das spielt in der Kita schon lange eine große Rolle.

„Wir haben zwei Hochbeete, die wir bepflanzen und im Sommer abernten. Aus den Früchten kochen wir zusammen Marmelade und Apfelmus. Und dann sammeln wir mit den Kindern das Obst von den Bäumen im Dorf und lassen daraus Saft pressen“, zählt Antje Schmidt, stellvertretende Kita-Leiterin, einige Aktionen auf, die schon jetzt unternommen werden. Alle 14 Tage steht zudem ein Waldtag auf dem Programm.

Info Auszeichnung Naturpark-Kita In einer Naturpark-Kita werden Themen wie Natur und Landschaft, regionale Kultur und Handwerk, Land- und Forstwirtschaft regelmäßig im Alltag, in Exkursionen oder Projekttagen behandelt. Die Kinder lernen auf diese Art ihre Region kennen und werden für sie begeistert. Im Mittelpunkt des Projekts stehen die Auseinandersetzung des Kindes mit der Natur sowie die Sensibilisierung für natürliche Kreisläufe im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklun. Die Auszeichnung „Naturpark-Kita“ wird für einen Zeitraum von fünf Jahren verliehen. Alle fünf Jahre überprüft der Naturpark, ob die vom Verband Deutscher Naturparke aufgestellten Kriterien für die Auszeichnung für weitere fünf Jahre als „Naturpark-Kita“ erfüllt sind. Quelle: Naturparke Deutschland

Die Kita Daleiden ist, was das die Themen Natur und Umwelt angeht, schon sehr aktiv. Und damit hatte sie bereits eine wichtige Vorraussetzung erfüllt, um die erste Naturpark-Kita im Naturpark Südeifel zu werden.

Am Dienstag haben Antje Schmidt, Ortsbürgermeister Herbert Maus und Joachim Streit, Landrat und Verbandsvorsteher vom Zweckverband Naturpark Südeifel, eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um das ganze zu besiegeln. „Schön, dass wir die ersten sind“, sagt Herbert Maus sichtlich erfreut. Die Kita in Daleiden sei prädestiniert für diesen Titel: „Die Kinder müssen nur die Straße überqueren und dann sind sie schon mittendrin in der Natur.“

Für Joachim Streit sind aus Sicht des Zweckverbandes alle Gewinner, die zukünftig Naturpark-Kita werden. „Wir wollen weg vom alten Image, dass sich der Naturpark nur um die Ausstattung der Wanderwege kümmert. Wir wollen Menschen für unsere Arbeit gewinnen und wo geht das besser als im Kindergarten?“, sagt er. Dort werde den Kindern Wissen vermittelt, das sie als Multiplikatoren an die Eltern weitergeben.

„Zwei Wochen vor Weihnachten ist für uns schon Bescherung“, sagt Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld. Daleiden liege mitten in der Kernzone des Naturparks und deswegen habe man dort einen besonderen Bezug zur Natur. Direkt gegenüber gibt es schon einen Schulgarten und einen Schulwald. „Wenn wir bei den Kleinsten anfangen, Sensibilität für die Natur zu wecken, geht das auch auf die Eltern über“, sagt er.

Naturpark-Kita zu werden, bedeute nicht unbedingt mehr Arbeit. „Was sie bereits machen, setzen wir in Wert. Wir unterstützen Sie dabei, schicken Ihnen Referenten und Schulungsmaterialien“, sagt Daniela Torgau, Geschäftsführerin vom Zweckverband.

Bevor es zur Kooperation kam, hatte der Gemeinderat zunächst einen positiven Beschluss gefasst. Nach einem Jahr wird die Kita vom Verband der Naturparke zertifiziert. Um das Zertifikat zu bekommen, müssen alle 65 Kinder der Einrichtung einmal im Jahr an einem naturnahen Projekt oder bei einer Exkursion mitmachen.

Themen könnten sein: Klimaschutz, Natur, Umwelt, aber auch regionale Kultur, Geschichte vor Ort oder Geologie. Für die Erzieher gibt es einmal im Jahr einen Workshop. Achim Herf vom Naturpark Südeifel forderte dazu auf, sich als Naturpark-Kita stärker nach außen zu präsentieren. Ehrenamtliche und andere Bildungsträger, wie das Forstamt, sollen mit eingebunen werden. Es sei wichtig, sich zu vernetzen, sagt Daniela Torgau. Zunächst wird das Projekt drei Jahre lang mit Leader-Mitteln gefördert. Die Naturparke Süd- und Nordeifel planen jedoch in Kooperation das Projekt auch über die drei Jahre hinaus weiterzuführen.

Die Naturpark-Kita in Daleiden macht den Anfang. „Wir wollen damit später in die Fläche gehen“, sagt Daniela Torgau. „Die nachhaltige Regionalentwicklung ist eine Aufgabe des Naturparks Südeifel“, sagt sie.

Für Ortsbürgermeister Maus war es selbstverständlich, das Projekt zu unterstützen: „In der heutigen Zeit muss man positive Signale setzen. Die Naturpark-Kita ist ein Aushängeschild für eine Gemeinde, die wachsen will.“

Und dazu stehen die Chancen in Daleiden gut: Die Kinderzahlen werden zukünftig weiter nach oben gehen. Deswegen wird die Kita von bislang drei auf vier Gruppen erweitert. Der Neubau ist bereits fast fertig. Ostern 2020 soll umgezogen werden. Danach wird der Altbau saniert. Läuft alles nach Plan, soll Ende 2020 alles fertig sein, sagt Maus.

