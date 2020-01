Familie : Kinder und Eltern für Chor gesucht

Pronsfeld (red) Unter dem Motto „Pronsfeld singt“ startet ein neues Projekt: Kinder ab fünf Jahren, Eltern und Großeltern, die Freude am Singen haben, sind eingeladen, mitzumachen. Ziel ist es, das Musical „Hinauf nach Jerusalem“ am 5. April aufzuführen, das von den letzten Tage Jesus von der Ankunft in Jerusalem bis zu seinem Tod am Kreuz erzählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Geschichte wird von Kindern und Erwachsenen gespielt und gesungen. Auch die Kita Spatzennest und die Grundschule Pronsfeld sind mit dabei. Die Proben für die Erwachsenen sind am 9., 16., 23. und 30. März, jeweils 20 Uhr, im Bürgerhaus Pronsfeld. Die Generalprobe ist am 3. April, 18 Uhr.