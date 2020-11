Musik : Gesangslehrer Marcel Stoffels aus Bitburg arrangiert Weihnachts-CD mit Sängern aus der Region

Bitburg/Prüm Gesangslehrer Marcel Stoffels aus Bitburg bringt eine Weihnachts-CD heraus mit selbst komponierten, aber auch neu arrangierten Liedern. An dem Projekt wirken Kinder und Erwachsene aus der Region mit.

„Alle Jahre wieder“ kommt das Christuskind... wer die Zeilen liest, hat sofort die Melodie in den Ohren. Schon ein bisschen abgenudelt das Lied, aber nun gut, in der Weihnachtszeit kommt man nur schwerlich darum herum, es zu hören oder zu singen.

„Im April 2019 habe ich angefangen, die Songs zu schreiben“, sagt Marcel Stoffels, der seit 20 Jahren als Songwriter und Produzent selbstständig arbeitet. Im Nebenberuf ist er seit September vergangenen Jahres Gesangslehrer an der Kreismusikschule Bitburg-Prüm. Seit kurzem lebt der gebürtige Schleidener auch in der Bierstadt.

Aus der Idee wurde ein Projekt, an dem immer mehr Menschen teilnehmen wollten. So sind unter anderem auch vier Gesangsschüler aus der Eifel mit dabei, wie Charlotte Blitsch aus Alsdorf, Mia Pearlstein aus Trimport, Luca Servatius aus Bitburg und Michael Raskopp aus Prüm. Raskopp kennen viele auch von seinen Auftritten zusammen mit Marius Wagner als „Acoustic Activity“. Charlotte Blitsch war die erste Schülerin, die Marcel Stoffels in Bitburg unterrichtet hat. Mit ihr hat er bereits zusammen Lieder bei Herzlichter gesungen.

Eineinhalb Jahre hat Stoffels an dem Projekt gearbeitet. Die zwei Traditionslieder „Stern über Bethlehem“ und „Ihr Kinderlein kommet“ hat er neu arrangiert und dadurch anders aufleben lassen. Elf Lieder sind insgesamt entstanden. „Die sind total modern. Wir sind da ganz neue Wege gegangen“, sagt der Musiker. So gibt es lustige Kinderlieder wie „Auf die Plätzchen fertig los“ und „Frau Holle hat das Fenster dicht gemacht“. Aber auch Balladen. „Wir haben mit echten Instrumenten gearbeitet. Es ist alles handgemacht, im modernen Gewand“, sagt er. Auch er selbst singt mit.

Seine Partner von „Vierdafür“ kennt er noch aus früheren Zeiten: „Wir haben mal zusammen in einer anderen Band gespielt. Wichtig ist für uns, originelle Sachen zu machen ,und dass alle was davon haben.“ Es ist ein Familienalbum geworden, das sowohl den Kindern, aber auch den Erwachsenen gefallen soll.

Ein Projekt ist fertig – ein neues aber schon in der Mache. So schreibt Stoffels aktuell wieder an neuen Songs. Diesmal für ein Band-Projekt „Intended Mess“, was soviel bedeutet wie „gewolltes Chaos“. „Der Titel passt ganz gut zu mir“, sagt Stoffels und lacht. Auch aus diesem Projekt soll einmal eine CD entstehen.