Freizeit : Vulkan-Expreß: Freie Fahrt für die Jugend

Kempenich-Engeln (red) Im Vorfeld des am Montag, 20. September, stattfindenden Weltkindertags lädt die Brohltalbahn für Sonntag, 19. September wieder alle Kinder und Jugendlichen zur kostenfreien Fahrt im „Vulkan-Expreß“ ein.

An diesem Tag stehen Kindern und Jugendlichen alle Züge zwischen Brohl-Lützing am Rhein und Kempenich-Engeln in der Eifel zur kostenlosen Benutzung offen. Spannende Ausflugsziele warten an den insgesamt neun Stationen der kleinen Bahn: Ob es zum Swingolfen bei Oberzissen, nach Engeln auf die Eifelhöhen oder zu einer Tour durch die dusteren Trasshöhlen bei Bad Tönisstein gehen soll, der „Vulkan-Expreß“ fährt kostenlos hin und wieder zurück.

Mit den Busanschlüssen der Linien 819 und 821 sind ab dem Endbahnhof Engeln sogar Schloss Bürresheim, der Laacher See oder das Vulkanmuseum „Lava-Dome“ in Mendig spielend erreichbar (im Bus keine Freifahrt). Los geht es ab dem Brohltalbahnhof in Brohl um 9.30 Uhr und 14.10 Uhr, ab Engeln um 11.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Die Fahrzeiten können im Internet unter www.vulkan-express.de abgefragt werden. In allen Zügen besteht für Kinder ab sechs Jahren die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Alle Kinder und Jugendlichen, die im Besitz des „Schüler-Plus-Tickets“ des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel (VRM) sind, können die Züge der Brohltalbahn ganzjährig an Schultagen ab 14 Uhr, ansonsten ganztags kostenlos nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Info: www.vulkan-express.de,