Freizeit : Kinderflohmarkt fällt in Bitburg aus

Bitburg (red) Der traditionelle Kinderflohmarkt des Bitburger Hauses der Jugend in der Bitburger Fußgängerzone findet in diesem Jahr leider nicht statt. „Uns ist es aufgrund der aktuellen Lage leider nicht möglich, das entsprechende Hygienekonzept bei einem Flohmarkt in der Innenstadt umzusetzen.

Daher haben wir uns in Absprache mit allen Beteiligten schweren Herzens dazu entschieden, den Flohmarkt für dieses Jahr abzusagen“, so Torsten Hauer, Leiter des Hauses der Jugend.