Erziehung : Kindergärten verabschieden Leiterinnen

Bettingen/Körperich (red) Die Kindertagesstätten St. Hubertus in Körperich und St. Maximin in Bettingen haben gemeinsam ihre Leiterinnen Margret Britz-Moser (rechts) und Petra Wirtz (Mitte) verabschiedet. Gesamtleiterin Roswitha Meyer dankte beiden für deren Engagement und die geleistete Arbeit.

Margret Britz-Moser war 30 Jahre Standortleiterin in der Körpericher Kita. Nach 45 Dienstjahren geht sie nun in den Ruhestand. Die Kita St. Maximin in Baustert wurde 21 Jahre von Petra Wirtz geleitet, die weitere sieben Jahre Leiterin der Bettinger Tagesstätte St. Maximin war. Wirtz bleibt weiter in Bettingen – in der Funktion der ständig stellvertretenden Leitung. Weitere Bilder gibt es auf www.volksfreund.de.